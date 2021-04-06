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От приватизации спиртзаводов бюджет получил полмиллиарда в 2021 году

Вторник, 6 апреля 2021, 13:33
 

В первом квартале 2021 года от приватизации поступило в бюджет 963,3 миллиона гривен, из которых 498,7 миллиона принесла приватизация спиртзаводов.

Об этом сообщил Фонд госимущества в Facebook.

"С демонополизацией спиртовой отрасли в январе-марте конкурировала только приватизация недвижимости в столице", - отметили в ФГИ. В Фонде назвали самые дорогие проданные объекты за январь-март:

  • Мишковицое МПД и хранения спирта - 181 млн грн;
  • Луцкое МПД и хранения спирта - 108,5 млн грн;
  • Дубовязовское МПД и хранения спирта - 108 млн грн;
  • Вишняковское МПД и хранения спирта - 101,2 млн грн.

В пятерку крупнейших объектов также вошла здание возле Центрального автовокзала Киева, за которую победитель торгов заплатил 90 млн гривень.

 
фги

Напоминаем:

От приватизации в первом квартале в государственный бюджет поступило 963,3 миллиона гривень, больше всего - в марте.

Экономическая правда

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