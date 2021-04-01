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Держбюджет отримав майже мільярд від приватизації за перший квартал

Четвер, 1 квітня 2021, 15:07
 

Від приватизації у першому кварталі до державного бюджету надійшло 963,3 мільйона гривень, найбільше – у березні.

Про це повідомляє Фонд держмайна у Facebook.

Зазначається, що вартість виставлених на аукціон за цей період активів перевищує 1 млрд грн, проте декілька переможців ще не підписали договори про купівлю-продаж. 

У березні в середньому понад 4 підприємців брали участь у приватизаційних торгах, протягом цього місяця провели 167 аукціонів та отримали понад 750 мільйонів гривень.

Усього за перший квартал регіональними відділеннями Фонду було проведено 377 аукціонів.

 

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.

Економічна правда 

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Фонд держмайна приватизація

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