Держбюджет отримав майже мільярд від приватизації за перший квартал
Від приватизації у першому кварталі до державного бюджету надійшло 963,3 мільйона гривень, найбільше – у березні.
Про це повідомляє Фонд держмайна у Facebook.
Зазначається, що вартість виставлених на аукціон за цей період активів перевищує 1 млрд грн, проте декілька переможців ще не підписали договори про купівлю-продаж.
У березні в середньому понад 4 підприємців брали участь у приватизаційних торгах, протягом цього місяця провели 167 аукціонів та отримали понад 750 мільйонів гривень.
Усього за перший квартал регіональними відділеннями Фонду було проведено 377 аукціонів.
Нагадуємо:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.
Економічна правда
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