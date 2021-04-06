Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдауна

6 апреля часть киевских водителей не вышли на маршруты из-за низкого пассажиропотока и нарушения пассажирами режима спецпропусков, за что штрафуют водителей.

Об этом председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал в комментарии Суспильному 6 апреля.

"Ситуация действительно усложняется. Еще было таким мотиватором того, что водители отказываются работать, то их когда останавливали [полицейские для проверки соблюдения правил карантина], обнаружили, что большинство пассажиров не имеют спецпропусков, но они любым способом пытались попасть в салон автобусов, со скандалами", - рассказал Моисеенко.

Он отметил, что перевозчиков предупредили о том, что в случае продолжения такой ситуации, водителей будут штрафовать.

"Странно, что не пассажиров, которые без пропуска попали в салон, а именно наших водителей будут штрафовать. Поэтому многие водители сегодня не вышли на маршруты. Даже больше, чем в понедельник", - отметил он.

Моисеенко рассказал, что водители также отказываются выходить на маршруты из-за ограничений количества пассажиров в салоне. По словам председателя Ассоциации перевозчиков, из-за неполной посадки водители не могут заработать деньги и даже "отбить" стоимость горючего.

"Сейчас ситуация критическая. Дважды обращались в КГГА, сегодня направляю письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. Но нас никто не слышит. Считают, что мы манипулируем", - добавил Моисеенко.

Он рассказал, что 5 апреля поставщики топлива начали отгружать продукт только по подписке, хотя давали отсрочки до 5-10 дней.

"А сейчас перед фактом поставили. Учитывая, что большинство предприятий не имеет кризисных средств, в дальнейшем может возникнуть такая ситуация, что перевозчики откажутся работать, потому что им просто нечем будет заправить автобусы", - отметил Моисеенко.

Напоминаем:

С 5 апреля в столице не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области ведет переговоры с киевской властью относительно общей наработки антикризисных мер - повышение проезда отложили до 3 апреля.

Сообщалось, что Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заявления частных перевозчиков о необходимости повышения тарифов на проезд и их просьбы о запрете работы маршруток - шантаж людей и городской власти.