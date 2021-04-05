Комиссия выдаст лицензию на наземное казино в столичном отеле

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст ООО "БИЛЛИОНАРЕ КАЗИНО КОМПАНИ" лицензию на наземное казино в одном из люксовых отелей Киева.

Об этом сообщает Комиссия в Facebook.

"Место осуществления деятельности - киевский отель" Интерконтиненталь-Киев ". Сейчас организатор должен заплатить за лицензию в течение 10 дней после получения уведомления", - говорится в сообщении.

В решении отмечается, что деятельность осуществлять в подвальных помещениях отеля площадью 506,8 квадратных метров.

Также отмечается, что 5 апреля лицензию получило онлайн-казино ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" ФАВБЕТ ".

Напоминаем:

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен - лицензии оплатили ООО "ПРИМУМ" (гостиница "Гагарин" в Одессе) и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львов).

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Экономическая правда