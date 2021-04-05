В РФ допустили создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT

В МИД России допустили создания российской альтернативы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Об этом "РИА Новости" сообщил заместитель главы МИД Александр Панкин.

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе", - сказал Панкин.

По его словам, развитие подобных альтернативных систем станет "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

При этом он не уточнил, когда планируется создать российскую альтернативу SWIFT.

В декабре 2020 года Reuters сообщало, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить РФ от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные учреждения.

В марте 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, "контролируемых Западом", а также перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах.

Напомним:

В начале декабря 2020 года глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, если в переговорном процессе не будет прогресса до конца года, Украина будет требовать отключения России от международной расчетной системы.

Возможность отключения России от SWIFT периодически обсуждалась с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с агрессией на востоке Украины.

Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации признали нарушающими права и наносящими вред компании.

В феврале 2015 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что отключение России от банковской системы SWIFT может быть одним из вариантов усиления санкций, если перемирие в Украине не будет соблюдаться.

В декабре 2018 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что одной из возможных мер США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе может стать отключение российских банков от SWIFT.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.

Экономическая правда