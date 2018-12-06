Російські банки можуть відключити від системи SWIFT — США
Одним з можливих заходів США у відповідь на агресію РФ у Керченській протоці може стати відключення російських банків від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.
Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки".
За його словами, США хочуть вжиття таких заходів, щоб натиснути на РФ і "прийти до такого моменту, коли Росія побажає провести переговори для напрацювання рішення".
"Можливим заходом, сказав Волкер, є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансовим інституціям у різних країнах", - йдеться у повідомленні.
За словами Волкера, США та їх західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії у спільних водах Азовського моря".
Спецпредставник Держдепу додав, що "люди називають це "ядерною" опцією". Він наголосив, що цей захід "призведе до витрат для всіх учасників: великих витрат для Росії, але й великих витрат для союзників".
"Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо й далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей", - сказав Волкер.
На його думку, своїми діями в Україні Росія хоче вплинути на вибори, що відбудуться у березні 2019 року.
Спецпредставник США попередив, що для Росії було б "украй нерозсудливо" йти на ще більш агресивні кроки в Україні.
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