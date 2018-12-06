Всі розділи
Укр / Рус

Російські банки можуть відключити від системи SWIFT — США

Четвер, 6 грудня 2018, 14:20
 

Одним з можливих заходів США у відповідь на агресію РФ у Керченській протоці може стати відключення російських банків від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, США хочуть вжиття таких заходів, щоб натиснути на РФ і "прийти до такого моменту, коли Росія побажає провести переговори для напрацювання рішення".

"Можливим заходом, сказав Волкер, є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансовим інституціям у різних країнах", - йдеться у повідомленні.

За словами Волкера, США та їх західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії у спільних водах Азовського моря".

Спецпредставник Держдепу додав, що "люди називають це "ядерною" опцією". Він наголосив, що цей захід "призведе до витрат для всіх учасників: великих витрат для Росії, але й великих витрат для союзників".

"Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо й далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей", - сказав Волкер.

На його думку, своїми діями в Україні Росія хоче вплинути на вибори, що відбудуться у березні 2019 року.

Спецпредставник США попередив, що для Росії було б "украй нерозсудливо" йти на ще більш агресивні кроки в Україні.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

SWIFT РФ США санкції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
SWIFT відключила Іран від своєї системи 13 листопада 2018, 11:05
Російські банки готуються до відключення від SWIFT 13 лютого 2018, 17:15
Найбільший кримський банк відключили від SWIFT - ЗМІ 25 серпня 2017, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті