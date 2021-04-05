В марте спрос на новые коммерческие автомобили вырос вдвое – ассоциация
В марте 2020 года на украинском рынке новых коммерческих авто реализовали 1155 машин - по сравнению с мартом прошлого года спрос вырос вдвое.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Отмечается, что за месяц Renault реализовала 143 новых авто (+ 17% к марту 2020 года).
На втором месте - Fiat (136 авто, + 27%).
Замыкает топ-3 Peugeot (119 авто, спрос вырос в 2,2 раза).
Также в топ-5 Ford (92 шт., + 156%) и МАЗ (87 авто, это в четыре раза больше по сравнению с мартом 2020 года).
"Всего за три месяца с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 2,8 тыс новых машин, это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Напомним:
В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.
Экономическая правда
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