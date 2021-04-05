"Доступных кредитов 5-7-9%" снова выдали почти 2 миллиарда за неделю

По программе кредитования 5-7-9% уполномоченные банки с момента старта выдали кредитов уже на 30,8 миллиарда гривен, из них 1,9 миллиарда гривен за неделю 29 марта - 2 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего с момента старта программы банки выдали 12 539 кредитов, их общая сумма - 30,8 миллиарда гривен. Из этой суммы наибольшую долю имеют кредиты рефинансирования предыдущих кредитов, а именно 46%. Еще 11,9 млрд грн выдано в качестве антикризисных кредитов (39%). На инвестиционные цели кредитов выдано на 4,7 млрд грн (15%).

В течение последней недели выдано было 833 кредиты на сумму 1,9 млрд грн.

В Минфине добавили, что Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 28 банками.

Напоминаем:

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Ранее сообщалось, что с момента старта программы "Доступные кредиты" под 5,7 и 9% уполномоченные банки выдали уже 11 706 займов на общую сумму 29 млрд гривен.

Экономическая правда