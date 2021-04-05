Зеленский: Украина открыта к привлечению иностранных инвестиций

Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом и работает над увеличением объемов экономического сотрудничества - по словам Зеленского, Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью катарским СМИ.

"Во время визита меня сопровождает многочисленная делегация высокого уровня. Это свидетельствует о значительном количестве важных проектов и перспектив расширения взаимодействия в различных областях.

В частности, в состав нашей делегации входят министры внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряд руководителей государственных учреждений и учреждений, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в ходе визита проведут отдельные переговоры со своими партнерами здесь, в Дохе", - отметил Зеленский.

"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом. Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - добавил он.

По его словам, планируется подписание пакета двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в отрасли продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения.

"Будет подписан ряд коммерчески-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами", - добавил Зеленский.

"Как президент Украины я считаю необходимым не только привлечь иностранные инвестиции. Вся моя команда, наше правительство активно работают над тем, чтобы обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для инвесторов, чтобы бизнесу было комфортно работать у нас в стране.

Хочу подчеркнуть: Украина открыта к привлечению иностранных инвестиций, в том числе суверенных и инвестиционных фондов Катара, в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный секторы", - отметил он.

По его словам, двусторонний товарооборот между Украиной и Катаром по результатам "пандемического" 2020 года достиг почти 150 млн долл.

"Это вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в этом году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась. Однако уверен, что потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества значительно больше. И мы наблюдаем активизацию отношений в различных сферах", - сказал президент .

"Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы - надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности.

Украинские экспортеры могут уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", - резюмировал он.

Напоминаем:

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.

Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта и совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине.

Экономическая правда