В ОП рассказали про цели визита в Катар
Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта и совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине.
Об этом в комментарии УП сообщил советник главы ОП Тимофей Милованов.
Он отметил, что также рассматриваться будут экспорт в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях.
Также темами для обсуждений будут инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине.
По его словам, Катар имеет большой международный опыт в ряде этих направлений, включая энергетику, управление портами, и вопросах продовольственной безопасности.
"Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером и этот визит позволить очертить основные приоритеты этого партнерства", - отметил он.
Напоминаем:
Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.
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