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В ОП рассказали про цели визита в Катар

Воскресенье, 4 апреля 2021, 14:01
 

Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта и совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине.

Об этом в комментарии УП сообщил советник главы ОП Тимофей Милованов.

Он отметил, что также рассматриваться будут экспорт в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях.

Также темами для обсуждений будут инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине. 

По его словам, Катар имеет большой международный опыт в ряде этих направлений, включая энергетику, управление портами, и вопросах продовольственной безопасности. 

"Совместные проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером и этот визит позволить очертить основные приоритеты этого партнерства", - отметил он.

Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.

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Экономическая правда
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