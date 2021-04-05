В Роскомнадзоре отложили блокировку Twitter, но продолжат замедлять его работу

В Роскомнадзоре решили пока не блокировать полностью Twitter на территории РФ, однако продолжат замедлять трафик соцсети до 15 мая.

Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В ведомстве объяснили, что это сделали на фоне "впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории РФ".

"Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведения своей деятельности в полном соответствии с законодательством нашей страны", - добавили в Роскомнадзоре.

По данным российского регулятора, Twitter удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, содержащих "детскую порнографию, пронаркотический и суицидальный контент".

Напомним:

Российский суд наложил штраф в размере 3,2 млн рублей на Twitter за то, что социальная сеть якобы не удалила твиты с призывами к несовершеннолетним поучаствовать в " несогласованных митингах".

С 10 марта Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России из-за того, что соцсеть якобы не удаляет противоправный контент.

Причиной такого решения назвали то, что соцсеть с 2017 года будто бы не удаляет по требованию регулятора "контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

В марте Роскомнадзор заявил, что через месяц заблокирует на территории России социальную сеть Twitter, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Экономическая правда