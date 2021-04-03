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Правительство уволило Тараса Кириченко из наблюдательного совета Ощадбанка

Суббота, 3 апреля 2021, 11:30

Кабмин своим распоряжением № 268-р от 1 апреля, прекратил полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко.

Об этом сообщает Finclub.

 "Спасибо всем-всем, с кем работал ради развития Ощадбанка: коллегам из Минфина, КМУ, НБУ, ОП, Наблюдательного Совета, Правления банка и всему большому коллективу Ощадбанка, всем партнерам и друзьям", - написал Кириченко

Напоминаем:

4 декабря 2019 решением КМУ Кириченко был назначен членом наблюдатльного совета Ощадбанка как представителя государства от Кабмина.  Ранее, с 2013 по 2019 год, Кириченко занимал должность председателя правления Правэкс Банка.

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Ощадбанк

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