"Правительство придерживалось процедуры": в Кабмине прокомментировали кадровые изменения в "Нафтогазе"

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что при смене руководителя и перезагрузке наблюдательного совета "Нафтогаза" правительство придерживалось процедуры, новый глава компании Юрий Витренко отметил необходимость проведения конкурса на места независимых членов совета.

Об этом Немчинов сообщил в своем Telegram, слова Витренко во время пресс-конференции в "Нафтогазе".

"Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. ... Правительство будет делать все, чтобы продолжить успехи, которые уже достигнуты", - пишет Немчинов.

По его словам, пока еще не были разработаны критерии по оценке результативности работы наблюдательных советов согласно рекомендациям ОЭСР. И в ситуации с убытками и неисполнением планов по росту добычи газа в компании правительство "не имел права на бездействие".

"Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается", - подытожил Немчинов.

Во время пресс-конференции в "Нафтогазе" его новый глава Юрий Витренко отметил, что беспокойство международных партнеров "понятно", однако отметил существование ряда проблем, которые нужно решать. А именно - состав наблюдательного совета и объявление конкурса на вакантные позиции.

Он пояснил, что сейчас наблюдательный совет состоит из 7 членов, при этом есть одна вакансия. 4 члена являются независимыми, 3 - представителями государства. Есть вакансия на должность одного из независимых членов, а также де-факто к обязанностям не приступил один из представителей государства. Еще у двух независимых членов истекает срок полномочий, а следовательно нужен конкурс на три должности.

"Для "Нафтогаза" важно, чтобы был полный состав наблюдательного совета, избранный прозрачным образом, чтобы общество доверяло этому составу и понимало, что этот состав наблюдательного совета имеет необходимые компетенции, способность и честность эффективно контролировать и регулировать менеджмент "Нафтогаза", - добавил Витренко.

Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Экономическая правда