Нацдепозитарий избрал нового главу набсовета
Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) избрала нового главу - им стал независимый директор Виталий Милентьев.
Об этом НДУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР и на официальном сайте.
Такое решение приняли 29 апреля - главу наблюдательного совета избрали на срок до прекращения полномочий членов наблюдательного совета по решению общего собрания НДУ или о переизбрании.
Виталий Милентьев является действующим членом наблюдательного совета НДУ (независимым директором).
Заместителем главы наблюдательного совета НДУ стал представитель акционера (Нацбанка) Юрий Гелетий.
Напомним:
Акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) решением годового общего собрания прекратили полномочия главы/члена наблюдательного совета Александра Данилюка.
При этом Юрий Гелетий, Виталий Лисовенко, Виталий Милентьев, Ярослав Шляхов были переизбраны на должности членов наблюдательного совета.
Членом наблюдательного совета избрали Алексея Кия.
Экономическая правда
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