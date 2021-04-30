Нацдепозитарий избрал нового главу набсовета

Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) избрала нового главу - им стал независимый директор Виталий Милентьев.

Об этом НДУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР и на официальном сайте.

Такое решение приняли 29 апреля - главу наблюдательного совета избрали на срок до прекращения полномочий членов наблюдательного совета по решению общего собрания НДУ или о переизбрании.

Виталий Милентьев является действующим членом наблюдательного совета НДУ (независимым директором).

Заместителем главы наблюдательного совета НДУ стал представитель акционера (Нацбанка) Юрий Гелетий.

Напомним:

Акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) решением годового общего собрания прекратили полномочия главы/члена наблюдательного совета Александра Данилюка.

При этом Юрий Гелетий, Виталий Лисовенко, Виталий Милентьев, Ярослав Шляхов были переизбраны на должности членов наблюдательного совета.

Членом наблюдательного совета избрали Алексея Кия.

Экономическая правда