Шмыгаль: перевыполнение доходов от таможни и налоговой — результат борьбы с контрабандой и скрутками
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перевыполнение доходов от таможни и налоговой — это результат борьбы с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой.
Об этом он написал на странице в facebook.
Государственный бюджет в первом квартале 2021 перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения).
По его словам, такие показатели являются результатом трансформаций которые запускались в прошлом году.
"Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится", - написал он.
Напоминаем:
С начала года госбюджет по общему и специальному фондам перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн, однако расходы за первый квартал недовыполнили на 8,3%.
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