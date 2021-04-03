Шмыгаль: перевыполнение доходов от таможни и налоговой — результат борьбы с контрабандой и скрутками

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перевыполнение доходов от таможни и налоговой — это результат борьбы с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой.

Об этом он написал на странице в facebook.

Государственный бюджет в первом квартале 2021 перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения).

По его словам, такие показатели являются результатом трансформаций которые запускались в прошлом году.

"Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится", - написал он.

Напоминаем:

С начала года госбюджет по общему и специальному фондам перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн, однако расходы за первый квартал недовыполнили на 8,3%.