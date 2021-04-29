Рада рекомендовала правительству установить льготный тариф на электроэнергию для тех, кто живет рядом с АЭС
Верховная Рада на заседании 29 апреля приняла постановление, которым рекомендовала Кабмину неотложно установить льготный тариф на электроэнергию для людей, проживающих в радиусе 30 километров от атомных электростанций.
Об этом сообщает сайт Рады.
Кабинету Министров рекомендовано установить льготы для потребителей, постоянно проживающих в радиусе 30 км от АЭС, в течение четырнадцати календарных дней со дня вступления в силу постановления.
Тариф предлагается в размере 70 процентов действующего тарифа для соответствующей группы населения.
Напоминаем:
Города, потерявших льготы на электроэнергию за расположения в 30 километровой зоне от атомных электростанций, хотят вернуть их обратно.
Компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление сообщила, что с 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций. К этому жители таких районов имели скидку и платили за электроэнергию на 30% меньше.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua