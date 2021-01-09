Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування у 30 кілометровій зоні від АЕС хочуть повернути їх назад

Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування у 30 кілометровій зоні від атомних електростанцій хочуть повернути їх назад.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

У місті Нікополь, неподалік від Запорізької АЕС, депутати зібрались на позачергову сесію та ухвалили звернення до Верховної Ради, президента, Кабінету Міністрів та народного депутата від свого округу Дениса Германа, який входить до складу "Слуги народу".

Місцеві депутати апелюють до 12 статті закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та вимагають повернути знижку. Мер Нікополя Олександр Саюк зареєстрував петицію на сайті президента про відновлення пільг для всіх міст з 30-кілометрових зон.

У 46-тисячному місті Марганець напередодні пройшов мітинг проти скасування пільг. Під міською радою зібрались кілька сотень людей з вимогою повернути тарифи. Аналогічна акція пройшла у 108-тисячному місті Нікополі і наразі планується у 38-тисячному місті Покров.

Ці три міста об’єднує те, що вони офіційно відмовились від централізованого опалення, а отже більше залежні від тарифів на електроопалення.

Нагадуємо:

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/кВт.год для населення на перші 100 кВт-год. Уряд встановив фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн-кВт.год.

Так само для будинків з електроопаленням зросли з 90 коп за кВт-год за перші 3000 кВт-год до 1,68 грн-кВт.год

Тарифи на електроенергію для населення не переглядали з березня 2017 року

Компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову повідомила, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій. До цього мешканці таких районів мали знижку і сплачували за електроенергію на 30% менше.

Читайте також: Жертви нових тарифів: як сусіди атомних станцій втратили пільги на електроенергію

Як Нікополь, Марганець та Покров позбулися централізованого опалення