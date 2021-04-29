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В УЗ назвали даты первых рейсов "Бойковского экспресса" в Карпаты

Четверг, 29 апреля 2021, 11:40
 

Скоростной поезд Интерсити+ "Бойкивский экспресс" №745/746 Киев - Славское 1 и 4 мая осуществит свои первые рейсы после переименования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании напомнили, что зимой маршрутом Киев - Славское курсировал "Лыжный экспресс", который "пользовался большим спросом среди любителей активного отдыха".

"В первый же день после открытия продаж было реализовано около 10% билетов на первый рейс, сейчас билеты еще есть в продаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской общины случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров - надо только сохранять свой бумажный или электронный билет до конца поездки", - добавили в УЗ.

Напомним:

В "Укрзализныце" наблюдают всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников: в частности, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.

Экономическая правда

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