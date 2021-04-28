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В УЗ назвали самые популярные направления на майские праздники

Среда, 28 апреля 2021, 13:50
 

В "Укрзализныце" наблюдают всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников: в частности, спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оперативно реагируя на спрос, Укрзализныця добавляет еще один рейс Интерсити + №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев на 30 апреля", - говорится в сообщении.

В УЗ назвали 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский уик-энд, билеты на которые суммарно приобрело уже более 5000 украинцев:

  • №46/45 Лисичанск - Ужгород (1184 пассажира);
  • №142/141 Львов - Бахмут (1055 пассажиров);
  • №92/91 Одесса - Константиновка (1041 пассажир);
  • №138/137 Хмельницкий - Лисичанск (1003 пассажира);
  • №58/57 Одесса - Ковель (907 пассажиров).

"Количество билетов в указанных поездах на праздничные даты ограничено, поэтому Укрзализныця советует не откладывать бронирование поездки и продолжает готовить весь доступный и качественный подвижной состав, чтобы дать возможность всем желающим безопасно и комфортно провести первые майские выходные", - заявили в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" возобновила полноценное курсирования поездов дальнего следования на всей территории Украины, движение в которых был временно ограничен из-за карантина, кроме Житомирской области.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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