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Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении

Четверг, 29 апреля 2021, 09:53
 

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщает Минцифра.

Отмечается, что ко второму чтению проект Закона включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов. "Учет актуальных международных стандартов урегулирования операций с виртуальными активами будет способствовать существенной детенизации этого рынка", - добавили в ведомстве.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, документ позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.

Он добавил, что законопроектом устраняются юридические риски для работы международных криптокомпаний, а также он способствует привлечению иностранных инвестиций. Так, законопроект №3637 формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.

Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях - Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.

Напоминаем:

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 "О виртуальных активах", что легализирует рынок цифровых валют в Украине.

В июле сообщалось, что Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов.

Экономическая правда

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криптовалюта Минцифра

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