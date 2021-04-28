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Государственный Укргазбанк получил нового председателя наблюдательного совета

Среда, 28 апреля 2021, 19:55
 

На годовом общем собрании акционеров Укргазбанка председателем наблюдательного совета назначили Теймура Багирова, он был ее членом с 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укргазбанка.

Новое назначение состоялось в связи с заявлением бывшего главы наблюдательного совета Шреника Давды о прекращении им полномочий для выполнения других профессиональных обязанностей.

Теймур Багиров вошел в состав наблюдательного совета Укргазбанка в 2015 году, когда банк начал реформу системы корпоративного управления.

Сейчас в состав наблюдательного совета госбанка, кроме ее председателя, входят: Шевалев Артем Валентинович, Давда Шреник Дираджлал (как независимый член Наблюдательного совета), Коняс Славомир Роман, Блащук Юрий Александрович, Волчко Оксана Юлиановна, Улютин Денис Валерьевич.

Напоминаем:

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

В 2018 году председателем наблюдательного совета Укргазбанка стал Шреник Давда вместо Артема Шевалева.

Экономическая правда

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