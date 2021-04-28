Кабмин потратит 500 миллионов на скоростной интернет в селах

Кабмин согласовал предоставление субвенции (500 млн грн) территориальным общинам на подключение учреждений социальной инфраструктуры в селах, где нет широкополосного доступа к интернету.

Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

"Чтобы бесперебойно иметь доступ к качественным электронным услугам, конечно, должен быть доступ к качественному интернету. К сожалению, сейчас более 15 тыс населенных пунктов все еще не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному доступу к интернету.

Минцифры подготовило важный документ, которым определяется порядок и условия предоставления субвенции местным органм власти для повышения доступа к интернету в сельской местности", - заявил Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, на соответствующую программу предусмотрено 500 млн грн.

Согласно документу, главным распорядителем средств является Минцифра.

Субвенция используется для закупки услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету.

Согласно проекту постановления, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся:

учебные заведения, интернаты для детей-сирот;

учреждения первичной и вторичной медицинской помощи;

учреждения социальной защиты и учреждения, оказывающие социальные услуги;

учреждения культуры (библиотеки, музеи и другие);

центры предоставления административных услуг;

местные пожарно-спасательные подразделения.

Напомним:

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2021 году к оптическому интернету подключат более 3000 украинских сел.

Экономическая правда