В Турции закрылась еще одна криптобиржа

Турецкая криптовалютная биржа Vebitcoin объявила о банкротстве на фоне введенных в стране ограничений на расчеты в криптовалютах.

Об этом сообщает CNBC.

Vebitcoin – вторая криптовалютная биржа в Турции, которая прекратила работу после введенных ограничений. В компании заявили, что прекратили всю деятельность из-за финансовых трудностей. Биржа пообещала как можно скорее проинформировать клиентов о ситуации.

Турецкие власти заблокировали внутренние банковские счета Vebitcoin и задержали четверых человек.

По данным площадки CoinGecko, до закрытия ежедневные объемы торгов на Vebitcoin составляли почти 60 млн долларов.

Отмечается, что в последнее время некоторые турки обратились к криптовалюте как к способу защиты своих сбережений от стремительного роста инфляции и ослабления национальной валюты лиры.

Напоминаем:

На прошлой неделе одна из крупнейших бирж криптовалют в Турции Thodex обанкротилась, пользователи опасаются, что их сбережения исчезнут и подозревают биржу в мошенничестве.