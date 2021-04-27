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Укр / Рус

В Турции закрылась еще одна криптобиржа

Вторник, 27 апреля 2021, 20:45
 

Турецкая криптовалютная биржа Vebitcoin объявила о банкротстве на фоне введенных в стране ограничений на расчеты в криптовалютах.

Об этом сообщает CNBC.

Vebitcoin – вторая криптовалютная биржа в Турции, которая прекратила работу после введенных ограничений. В компании заявили, что прекратили всю деятельность из-за финансовых трудностей. Биржа пообещала как можно скорее проинформировать клиентов о ситуации.

Турецкие власти заблокировали внутренние банковские счета Vebitcoin и задержали четверых человек.

По данным площадки CoinGecko, до закрытия ежедневные объемы торгов на Vebitcoin составляли почти 60 млн долларов.

Отмечается, что в последнее время некоторые турки обратились к криптовалюте как к способу защиты своих сбережений от стремительного роста инфляции и ослабления национальной валюты лиры.

Напоминаем:

На прошлой неделе одна из крупнейших бирж криптовалют в Турции Thodex обанкротилась, пользователи опасаются, что их сбережения исчезнут и подозревают биржу в мошенничестве.

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криптовалюта Турция bitcoin

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