Одна из крупнейших турецких криптобирж разорилась

Одна из крупнейших бирж криптовалют в Турции Thodex обанкротилась, пользователи опасаются, что их сбережения исчезнут и подозревают биржу в мошенничестве.

Об этом сообщает Bloomberg.

В среду, 21 апреля, Thodex сообщила, что на пять дней прекращаются все операции на бирже. Причиной этого биржа назвала передачу части компании внешним инвесторам.

Однако трейдеры заподозрили биржу в мошенничестве и подали иск в суд. Власть пыталась найти 27-летнего основателя биржи Фарука Фатиха Озера, который бежал из страны, однако местонахождение неизвестно.

В то же время Озер разместил заявление, в котором пообещал выплатить долг инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы предстать перед судом.

Правительство приняло решение заблокировать счета компании, полиция провела обыск в ее главном офисе в Стамбуле.

Также сообщается, что убытки могут достигать 2 миллиардов долларов. Адвокат потерпевших сказал, что деньги, вложенные около 390 тысяч активных пользователей, стали "безвозвратными". Обе цифры оспариваются Озером, он сообщил, что пострадало около 30 тысяч пользователей.

Правительство Турции должно принять меры "как можно скорее", - сказал старший экономический советник Эрдогана Джемиль Эртем.

"Устанавливаются пирамиды. Турция, несомненно, будет проводить регулирование, которое соответствует ее экономике, но также будет следовать глобальным событиям", – заявил он.