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Правительство объявило конкурс на двух членов наблюдательного совета Укрзализныци

Вторник, 27 апреля 2021, 15:01
 

Своим распоряжение Кабмин объявил отбор кандидатов на занятие должностей двух членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Об этом говорится в распоряжении № 363-р.

"Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога", - говорится в документе.

Сейчас в наблюдательный совет предприятия входят пять человек во главе с Шевки Аджунером: Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андреас Матье и Адомас Азуолас Аудицкас.

Напоминаем:

Кабинет министров утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.

Экономическая правда

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правительство Кабмин Укрзализныця

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