Правительство объявило конкурс на двух членов наблюдательного совета Укрзализныци
Своим распоряжение Кабмин объявил отбор кандидатов на занятие должностей двух членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця".
Об этом говорится в распоряжении № 363-р.
"Объявить отбор кандидатов на занятие должностей двух независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога", - говорится в документе.
Сейчас в наблюдательный совет предприятия входят пять человек во главе с Шевки Аджунером: Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андреас Матье и Адомас Азуолас Аудицкас.
Напоминаем:
Кабинет министров утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривен дивидендов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua