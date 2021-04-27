Дефицита дизтоплива нет, в мае планируется увеличение поставок - Минэкономики

В Минэкономики заверили, что месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным для обеспечения всех необходимых процессов, трейдеры говорят об увеличении поставок в мае.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам совещания по вопросу баланса дизельного топлива.

Так, совещание возглавил министр экономики Игорь Петрашко, участие приняли ключевые стейкхолдеры нефтегазового рынка: Нефтегазовая ассоциация Украины, ведущие поставщики дизтоплива и "Укрзализныця".

"Минэкономики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг остатков дизельного топлива. На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов", - прокомментировал ситуацию Петрашко.

Также Минэкономики договорилось с УЗ по дополнительной доставки в случае необходимости из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом. "Для этого "Укрзализныця" имеет все резервы", - добавили в ведомстве.

По словам трейдеров дизтоплива в мае планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в частности путем увеличения поставок морским транспортом.

Напоминаем:

В "Укрзализныце" заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период - уже достигли согласия с поставщиками по восстановлению его поставки.

Укрзализныця заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Экономическая правда