Все разделы
Укр / Рус

Дефицита дизтоплива нет, в мае планируется увеличение поставок - Минэкономики

Вторник, 27 апреля 2021, 14:13
 

В Минэкономики заверили, что месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным для обеспечения всех необходимых процессов, трейдеры говорят об увеличении поставок в мае.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по результатам совещания по вопросу баланса дизельного топлива.

Так, совещание возглавил министр экономики Игорь Петрашко, участие приняли ключевые стейкхолдеры нефтегазового рынка: Нефтегазовая ассоциация Украины, ведущие поставщики дизтоплива и "Укрзализныця".

"Минэкономики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг остатков дизельного топлива. На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов", - прокомментировал ситуацию Петрашко.

Также Минэкономики договорилось с УЗ по дополнительной доставки в случае необходимости из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом. "Для этого "Укрзализныця" имеет все резервы", - добавили в ведомстве.

По словам трейдеров дизтоплива в мае планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в частности путем увеличения поставок морским транспортом.

Напоминаем:

В "Укрзализныце" заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период - уже достигли согласия с поставщиками по восстановлению его поставки.

Укрзализныця заявляла, что через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

дизтопливо Укрзализныця Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Госрегулирование цен на горючее приведет к негативным последствиям – Минэнерго 26 апреля 2021, 14:55
"Укрзализныця" договорилась с трейдерами о поставках дизтоплива 21 апреля 2021, 17:20
Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива – СМИ 20 апреля 2021, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!