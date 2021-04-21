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"Укрзалізниця" домовилася з трейдерами про поставки дизпалива

Середа, 21 квітня 2021, 17:20
 

В "Укрзалізниці" заявили, що вирішили питання щодо постачання дизпального на найближчий період - уже досягли згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

"Наразі Укрзалізниця та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження. Тож питання з дизпальним на найближчий час вирішено", - сказав Юрик.

"Укрзалізниця проводить роботу щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу пального на довгу перспективу", - додали в прес-службі.

Нагадаємо:

Укрзалізниця заявляла, що через 4 доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами.

Економічна правда

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Укрзалізниця дизпаливо

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