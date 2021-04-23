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Регулятор третій тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку

П'ятниця, 23 квітня 2021, 20:45
 

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

Про це свідчать дані регулятора.

5-9 та 12-16 квітня операцій з купівлі або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 290,5 млн дол, продав - 70 млн дол.

Минулого року НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Регулятор впродовж тижня 29 березня – 2 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.

Нацбанк цього тижня (22-26 березня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.

15-19 березня регулятор на міжбанку викупив 30,5 мільйонів доларів, водночас операцій з продажу не здійснював.

Економічна правда

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