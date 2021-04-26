Маркарова вышла из руководства своего IT-стартапа Archidata

Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова вышла из руководства IT-стартапа Archidata.

Об этом она написала в Facebook.

"Стартап Archidata, как того требует законодательство, передан мной в управление команде, поэтому все вопросы компании прошу направлять Лесе Севрук. Она теперь и директор, и управляющий компании", - сообщила Маркарова.

Леся Севрук - член набсовета Украинского фонда стартапов Лесе Севрук, также является директором по организационному и кадровому консалтингу Eastern Consulting Group.

Archidata предоставляет архивные услуги, услуги IТ-трансформации данных и услуги по аудиту документооборота.

Напомним:

Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 при двух правительствах - Гройсмана и Гончарука.

4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

В июне 2020 года Маркарова сообщила, что возвращается в бизнес сферу и регистрирует стартап.

20 ноября 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом в США.

20 апреля новая посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.

Экономическая правда