В МВД анонсировали инвентаризацию недостроев

Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства наработала постановление Кабмина, которое позволит проводить инвентаризацию недостроев.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

"Рабочая группа подготовила проект Постановления КМУ "О проведении инвентаризации недостроев", пока проект прорабатывается в Минрегионе и в ближайшее время будет направлен в КМУ. Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - заявил Геращенко.

По его словам, по объектам недостроев компании "Укрбуда" была организована встреча нового руководства с корпорацией "Киевгорстрой" по вопросу передачи в эксплуатацию жилых комплексов.

"Что касается недостроев компании "Укрбуд", то ЖК "Демеевский квартал" и "Флагман" изъявили желание изучить вопрос возможной достройки указанных ЖК две строительные компании.

С ними проведены встречи и предоставлена первичная документация для изучения. Компанией "ДТЭК" для ЖК "Демеевский квартал" проведены предварительные расчеты стоимости проектов построения электрической подстанции", - добавил он.

Напомним:

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Экономическая правда