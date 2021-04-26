Honda к 2040 году полностью перейдет на выпуск электромобилей

Honda Motor Co. к 2040 году полностью перейдет на производство электромобилей.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании Тошихиро Мибе, передает Bloomberg.

Отмечается, что в течение следующих 6 лет Honda инвестирует около 5 трлн иен (46 млрд долл) в электрификацию, в том числе в исследования и разработки, "независимо от колебаний доходов от продаж".

"Таким образом, Honda старается не отставать от глобальной гонки электромобилей.

В частности, Jaguar Land Rover пообещал полностью перейти на электромобили до 2025 года, а Volvo - до 2030 года", - пишет агентство.

"Это будет тяжелая борьба", - заявил гендиректор Honda, добавив, что продажи электромобилей Honda составляют менее 1% от общего объема в Японии.

Среди целей автопроизводителя - до 2030 года 40% продаж в Северной Америке и Китае будут составлять электромобили, к 2035 году количество возрастет до 80%, а к 2040 году - до 100%.

Honda рассчитывает достичь маржи операционной прибыли в 7% даже при переходе на электромобили.

Напомним:

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями, говорится в докладе исследовательской организации BloombergNEF.

Экономическая правда