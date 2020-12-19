Через кілька років електромобілі будуть коштувати нарівні з бензиновими авто — прогноз
Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами.
Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
У доповіді говориться, що сьогодні EV зараз коштують дорожче автомобілів-однокласників через високу вартість тягової батареї. Однак ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт * год.
Цей переломний момент настане в 2023 р прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% - з 1100 дол/кВт* год у 2010 році до 137 дол в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче 100 дол/кВт*год.
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