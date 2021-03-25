SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины
Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожье.
Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один-два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.
Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.
Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.
Напоминаем:
Кипр с 1 апреля этого года открывает свои границы для всех посетителей из Украины.
Путешествия без требования прохождения карантина будут разрешены всем путешественникам, прошедшим тестирование и имеющим подтвержденное отсутствие COVID, и которые не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем.
Экономическая правда
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