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SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Четверг, 25 марта 2021, 20:40
 

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. 

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожье.

Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один-два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.

Напоминаем:

Кипр с 1 апреля этого года открывает свои границы для всех посетителей из Украины.

Путешествия без требования прохождения карантина будут разрешены всем путешественникам, прошедшим тестирование и имеющим подтвержденное отсутствие COVID, и которые не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем.

Экономическая правда

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