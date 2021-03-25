SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожье.

Из Киева рейсы открываются с 17 апреля. Они будут осуществляться один-два раза в неделю. С мая - четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.

Напоминаем:

Кипр с 1 апреля этого года открывает свои границы для всех посетителей из Украины.

Путешествия без требования прохождения карантина будут разрешены всем путешественникам, прошедшим тестирование и имеющим подтвержденное отсутствие COVID, и которые не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем.

Экономическая правда