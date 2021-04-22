Переданные на приватизацию предприятия Укроборонпрома прекратили деятельность до 2015 года

На 15 государственных предприятиях из 17, которые были переданы "Укроборонпромом" Фонду госимущества на приватизацию, производство в оборонно-промышленной сфере было остановлено до 2015 года, еще два не участвуют в гособоронном заказе.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

В частности, до 2010 года из-за нехватки государственного заказа были вынуждены остановить производство 4 предприятия, а именно: Завод "Квант" (в 1998 году), Запорожский автомобильный ремонтный завод (в 2005 году), Ровенский автомобильный ремонтный завод (в 2009 году) и Украинский радиотехнический институт (в 2005 году).

В течение 2010-13 годов еще 8 предприятий прекратили активную экономическую деятельность: 171 Черниговский ремонтный завод, Винницкий авиационный завод - "ВИАЗ", Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Закарпатское вертолетное производственное объединение, научно-исследовательский институт "Буран".

В течение 2014-15 годов работу прекратили также Специальное конструкторское бюро "Молния", ГП "Укроборонлизинг" и Центральное конструкторское бюро "Изумруд".

Еще два предприятия, завод "Судмаш" г. Херсон и ГП "Укроборонресурсы", не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подтвердил, что главной задачей концерна является качественное и своевременное обеспечение ВСУ вооружением и военной техникой. Поэтому на приватизацию переданы только те предприятия, которые годами не выполняли свои прямые функции или вообще не функционировали.

"Несколько месяцев назад мы обратились в правоохранительные органы с просьбой провести анализ и проверку возможного нарушения законодательства в предыдущие периоды и доведение предприятий до их банкротства. И мы ожидаем действенную реакцию правоохранителей", - отметил Гусев.

"Речь идет о приватизации только тех активов, которые не нужны государству для выполнения безопасности или социальных функций. Хочу подчеркнуть, что все переданные нам предприятия находятся в остановленном состоянии, а также имеют проблемы: долги, арестованное имущество и т.д.", - заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Напоминаем:

Во исполнение решения правительства "Укроборонпром" передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.