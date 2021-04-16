"Укроборонпром" передав Фонду держмайна на приватизацію 17 підприємств

На виконання рішення уряду "Укроборонпром" передав до Фонду держмайна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Триває передача ще двох підприємств, визначених постановою КМУ № 1229 від 9.12.2020 р.: одного - до ФДМУ та одного - до сфери управління Міністерства оборони.

Згідно із зазначеною постановою КМУ зі складу Укроборонпрому було виведено 17 державних підприємств та передано корпоративні права ще двох акціонерних товариств. Таким чином, на сьогодні до складу Укроборонпрому входять 118 підприємств, з яких 21 –-на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомлені.

Перелік підприємств, переданих до ФДМУ:

ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод" ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" ДП "171 Чернігівський ремонтний завод" ДП "Укроборонресурси" ДП "Український радіотехнічний інститут" ДП "Укроборонлізинг" ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" ДП "Науково-дослідний інститут "Буран" ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання" ДП "Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут" ВАТ "Завод "Квант" ПАТ "Херсонський завод "Судмаш"

"У процесі передачі до ФДМУ перебуває ДП "Харківський завод транспортного устаткування" та до Міноборони - ДП "Українська авіаційна транспортна компанія". Наразі до обидвох відомств направлені відповідні пакети документів, необхідні для підготовки актів приймання-передачі.

Підприємства Укроборонпрому, які увійшли до переліку на відчуження, де-факто давно втратили будь-який зв’язок з оборонно-промисловим комплексом і або не здійснювали фінансово-господарської діяльності, або були збитковими та мали незадовільні економічні показники", - додали у концерні.

Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 1 липня 2020 року становила понад 280,6 млн грн. Тільки за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків майже 15 млн грн, а сума загальної заборгованості із заробітної плати становить понад 7,6 млн грн.

Економічна правда