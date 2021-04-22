Власти планируют увеличить налог за продажу более двух квартир в год

Сейчас в правительстве обсуждается законопроект, которым, между прочим, предлагают увеличить ставку налога на доходы физлиц от продажи более двух объектов недвижимости в год.

Об этом говорится в материале ЭП.

Сейчас при продаже более как одного объекта недвижимости (жилого дома, квартиры, их части, отдельных комнат, садового дома или земли, на которой они расположены) в течение одного года продавец платит 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Эту ставку планируют сохранить, когда речь идет о заключении второго за год договора купли-продажи недвижимости. Однако, с каждой последующей сделки необходимо будет платить стандартный НДФЛ - 18%.

Кроме того обсуждается снижение стоимости автомобиля для уплаты транспортного налога. Сейчас транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тыс долл.

Но в случае принятия изменений его будут платить с авто стоимостью более 1,2 млн грн (200 минимальных заработных плат), или 42,8 тыс долл. Если стоимость автомобиля больше этой суммы - ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тыс грн.

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Экономическая правда