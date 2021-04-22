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Промпроизводство в марте впервые с начала года возросло - Госстат

Четверг, 22 апреля 2021, 18:22
 

Промышленное производство в Украине показал рост на 2,1% впервые с начала года, скорректированное на эффект календарных дней значение составило 2,4%.

Об этом говорится в данных Госстата.

Так, по сравнению с февралем индекс вырос на 1,8%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 2,4%.

В течение первого квартала 2021 по сравнению с показателями соответствующего периода 2020 промпроизводство сократилось на 2%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленность сократилась на 2,8%, перерабатывающей - на 3,3%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - выросла на 4,1%.

 
госстат

Напоминаем:

В феврале 2021 года промпроизводство в Украине снизилось на 4,6% по сравнению с "доковидним" февралем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней (прошлый год был високосным) сокращение было меньше - 2%.

В январе 2021 года промышленное производство снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней сокращение было меньшим - 2,7%.

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Экономическая правда

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промышленность Госстат

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