"Укргаздобыча" приобрела газоносный участок в Харьковской области за 120 миллионов

Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе продала "Укргаздобыче" за 120 млн гривень специальное разрешение на пользование недрами Юлиевского месторождения (Золочевского блока) в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской энергетической биржи", через площадку которой был приобретен лот.

Как отмечается, аукцион состоялся 21 апреля из-за систему Прозорро.Продажи.

"Стартовая цена лота составляла 58,7 млн гривень. Победным стало предложение более чем 120,6 млн гривень. То есть стоимость выросла более чем на 205%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, владелец спецразрешения сможет 20 лет добывать на участке природный газ, конденсат и сопутствующие полезные компоненты, такие как этан, пропан, бутан, гелий.

Председатель биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" Алексей Дубовский отметил, что победителем аукциона стало АО "Укргаздобыча".

Всего в системе Прозорро.Продажи произошло более 150 успешных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, которые принесли бюджету более 1,6 млрд гривень. Более 70% этого направления торгов по уровню дохода происходит на площадке УЭБ.

Государственная компания АО "Укргаздобыча" является дочерним предприятием "Нафтогаза".

Напоминаем:

Госгеонедр выдала 4 спецразрешения на право пользования Балаклейским, Ивановским, Бузовским и Берестянским нефтегазовыми участками для Укргаздобыча, в компании планируют начать добычу газа в следующем году.

Экономическая правда