Законы о реструктуризации валютных кредитов передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы №4475 о валютных кредитах, содержащий норму об их принудительной реструктуризации, и №4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, законы направили на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Рады.

"Закон, который решает вопрос кредитов в иностранной валюте (№4475), устанавливает порядок и условия проведения реструктуризации обязательств по договорам о потребительском кредите, предоставленным в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает внесение дополнений в ЗУ "О потребительском кредитовании", в частности:

распространить нормы Закона на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашена;

провести обязательную реструктуризацию на определенных законом условиях;

осуществить реструктуризацию по среднему значению курса между официальным курсом гривни к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком на день проведения реструктуризации, и официальным курсом гривни, установленному Нацбанком на дату предоставления кредита;

по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день реструктуризации;

определить исчерпывающий перечень обязательств, которые возлагаются на заемщика по результатам проведения реструктуризации.

В то же время закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№4398) предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности физического лица по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, что является единственным местом проживания семьи должника.

Документ предусматривает, что:

реструктуризация начинается на основании заявления заемщика;

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязан не позднее чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность на сумму оценочной стоимости актива

по решению хозяйственного суда должник может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации, коорая не может быть меньше половины минимальной заработной платы, установленной на день принятия такого решения. Такое право будет иметь должник в случае недостаточности доходов для выполнения условий реструктуризации, который живет в отягощенной ипотекой квартире площадью не более 60 кв. м. или 13,65 кв. м на каждого члена семьи, или обременен ипотекой дома, площадь которого не превышает 120 кв. м.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте".

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Экономическая правда