В Кабмине предлагают приостановить экспорт семян подсолнечника для стабилизации цен

Минэкономики предложило ограничить экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября.

Соответствующий проект постановления 20 апреля опубликовали на сайте министерства для обсуждения.

"Целью принятия проекта постановления является введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника по коду согласно УКТВЭД 1206 00 99 00 (с 15.05.2021 до 30.09.2021), установив объем квоты "0 тонн", для и стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что, по данным Госстата, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2020 года прогнозируется на уровне 13,1 млн тонн, что на 13,9% меньше чем в прошлом году, за счет уменьшения урожайности на 20%.

"В результате климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало нового маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляла всего 36,9% к имеющемуся объему предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30% (с 10450 грн/т до 13700 грн/т (без НДС).

На сегодня, спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масляной области остается высоким. За счет высокой конкуренции за сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли в более чем 2,1 раза. Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март 2020/2021 маркетингового периода увеличились против соответствующего периода 2019/2021 маркетингового периода в 6,8 раз и составили 183 тыс тонн", - добавили в Минэкономики.

В ведомстве подчеркнули, что рост цен на масло подсолнечное "стало следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого составляет 85% от стоимости производства масла".

По данным Госстата, средняя цена производителей масла подсолнечного нерафинированного выросла на 46% к сентябрю 2020 года и в феврале текущего года составила 32932 грн/т (рост на 78% к февралю 2020 года).

Напомним:

Минэкономики и ассоциация "Укрмаслопром" подписали меморандум, в рамках которого согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год, которые составляют 5 380 тыс тонн. В ЕБА призвали "не повторять ошибки, которые были допущены в прошлом".

Экономическая правда