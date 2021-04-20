Минэкономики утвердило предельный объем экспорта подсолнечного масла. В ЕБА – против

Минэкономики и ассоциация "Укрмаслопром" подписали меморандум, в рамках которого согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год, которые составляют 5 380 тыс тонн. В ЕБА призвали "не повторять ошибки, которые были допущены в прошлом".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"На протяжении последних недель мы вели активный диалог с производителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в итоге мы вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее все стороны.

Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства и мы сохраним статус лидера на мировом рынке экспортеров такой продукции", - заявил министр Игорь Петрашко.

По данным Гостаможслужбы, за 7 месяцев текущего маркетингового года на внешние рынки поставлено 3 520 тыс тонн подсолнечного масла.

"Относительно балансовых показателей, то в 2020/2021 МГ производство предполагается на уровне 5 920 тыс тонн. До подписания меморандума с участниками рынка экспорт оценивался в 5 520 тыс тонн. Внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет 400 тыс тонн", - говорится в сообщении.

"Мы за цивилизованные правила игры. Подписание меморандума снимет возникшее напряжение как на внутреннем рынке, так и станет важным сигналом для международных партнеров Украины", - рассказал генеральный директор ассоциации "Укрмаслопром" Степан Капшук.

В то же время в Европейской Бизнес Ассоциации накануне заявили, что обеспокоены возможным введением ограничений экспорта масла подсолнечного и призвали "не повторять ошибки, которые были допущены в прошлом".

"Введение квот на экспорт подсолнечного масла будет иметь критически негативное влияние на масличную отрасль Украины.

Так, стоит напомнить, что в течение шести лет с 2006 по 2011 годы в Украине несколько раз вводились ограничения на экспорт зерновых - путем введения квот. Такое введение ограничений имело крайне негативные последствия как для аграрной отрасли, так и для имиджа страны на международной арене.

Рейтинг Украины как благоприятной среды для ведения бизнеса и надежного поставщика зерна на мировые рынки существенно ухудшился в связи с введением соответствующих ограничительных мер. К тому же, ограничение экспорта вызвало значительные убытки собственно аграрной отрасли. В частности, по оценкам представителей бизнес-сообщества, потери доходов аграрных производителей от введения экспортных квот в 2010/11 маркетинговом году колеблются от 1,9 до 2,6 млрд долларов", - говорится в позиции Ассоциации.

"Стоит отметить, что проект Порядка, который сейчас рассматривается, к сожалению, предусматривает использование механизмов, которые уже применялись в прошлом и были неэффективными в аграрном секторе. Соответственно, Украина рискует дать негативный сигнал для международного сообщества и инвесторов в этой части.

В сложившейся ситуации введение квот в любом размере на масло подсолнечное не соответствует национальному законодательству и международным обязательствам Украины в рамках ВТО. В частности, статья 5 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусматривает, что "вмешательство государственных органов во внешнеэкономическую деятельность ее субъектов в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе, и путем издания подзаконных актов, создающих для ее осуществления условия, хуже установленных в настоящем Законе, является ограничением права осуществления внешнеэкономической деятельности и как такое запрещается".

При этом, случаи, в которых может вводиться лицензирование (квотирование) на экспорт, оговорены в абзаце 7 статьи 16 Закона о ВЭД. Сейчас ситуация на рынке подсолнечного масла не попадают ни под один из критериев, указанных в Законе о ВЭД", - добавили в ассоциации.

В ЕБА добавляют, что, поскольку внутреннее потребление подсолнечного масла составляет менее 10% от общего объема производства, соответственно, нет риска как производственной безопасности, так и нарушения равновесия по этому товару на внутреннем рынке.

"Государственная политика в данном секторе и ее последствия должны быть тщательно проанализированы и направлены на развитие сектора на долгосрочный период. Поэтому бизнес призывает правительство не допустить введения каких-либо ограничительных мер экспорта подсолнечного масла", - подчеркнули в Ассоциации.

Экономическая правда