УЗ планує відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda на власних потужностях

Укрзалізниця планує провести капітальний ремонт двох електропоїздів EJ675 Skoda City Elephant на власних потужностях.

Про це заявив член правління УЗ Франтішек Буреш.

Він зазначив, що компанія придбала вказані двосистемні поїзди для курсування електрифікованими ділянками постійного та змінного струму у 2012 році, перед чемпіонатом Європи з футболу.

Спочатку вони курсували на маршрутах Харків/Донецьк-Сімферополь, а після 2014 року були переведені на маршрути Київ-Харків/Тернопіль.

За словами Буреша, кожен із цих поїздів уже проїхав 1,3 млн км з 2012 року. Вони не працюють з 2018 року через технічні несправності, і зараз перебувають в одному з депо Києва, очікуючи на капітальний ремонт.

"Я категорично проти того, щоб компанія платила 200 млн гривень іноземним компаніям, маючи при цьому власні потужності з ремонту локомотивів у Запоріжжі. В Україні є комплектуючі, запчастини, і головне - дуже кваліфіковані виробники, як на підприємствах, що входять до складу АТ "Укрзалізниця", так в інших вітчизняних компаніях.

Допомогти нам реалізувати такий важливий проект капітального ремонту електропоїздів EJ675 мають саме українські виробники", - підкреслив член правління УЗ.

Він додав, що фахівці компанії вже підготували відповідні розрахунки, а також попередній аналіз техніко-економічного обґрунтування такого ремонту.

"Певен, якщо ми переконаємо Skoda поділитися своїми кресленнями, технологією ремонту та ключовими компонентами, ми зможемо відремонтувати поїзди тут, в Україні",- заявив Буреш.

Економічна правда