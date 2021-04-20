Facebook анонсировал запуск своего аналога Clubhouse

Компания Facebook анонсировала, что в ближайшие месяцы планирует запустить сервис Live Audio Rooms - аналог социальной сети для голосового общения Clubhouse.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Аудио легко вписывается в нашу насыщенную жизнь, позволяет нам вдохновляться новыми идеями и общаться с единомышленниками без давления. Вы можете поделиться своей личной историей или присоединиться к глобальной беседе любым способом, в любое время и где угодно", - говорится в сообщении.

"В Facebook мы наблюдаем постоянный рост популярности аудио-функций на наших платформах, начиная от звуковых звонков и заканчивая звуковыми сообщениями WhatsApp и Messenger.

Мы работаем над тем, чтобы звуковые сообщения было легче записывать и получать больше удовольствия - включая возможность отправлять знакомые звуковые записи своим друзьям, от звуковых эффектов к цитатам из популярных песен", - заявили в Facebook.

Отмечается, что новый сервис Live Audio Rooms сначала протестуют в группах, он станет доступным для 1,8 миллиарда пользователей и десятков миллионов активных групп.

А летом аудиокомнаты от Facebook будут доступны всем пользователям.

В дальнейшем же, планируют в компании, Live Audio Rooms будет работать в мессенджере.

В Facebook добавили, что в ближайшие несколько месяцев начнет тестировать функцию Soundbites, с помощью которой можно будет создавать короткие видеоклипы.

Также в течение нескольких месяцев рассчитывает запустить подкасты.

При этом, при запуске Live Audio Rooms и Soundbites, компания планирует позволить производителям аудиоконтента зарабатывать деньги.

Напомним:

Instagram объявил о запуске новой функции - Live Rooms, позволяющей проводить прямые эфиры группой до 4 человек.

Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.

Экономическая правда