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Новая соцсеть Clubhouse всего за полмесяца собрала 4,5 млн участников

Пятница, 19 февраля 2021, 11:45
 

Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.

Источник: данные аналитической компании App Annie

Детали: Несмотря на то, что соцсеть доступна только по приглашениям, с 1 по 16 февраля количество ее участников выросло с 3,5 миллионов до 8,1. Все больше на нее обращают внимание жители Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

По мнению авторов исследования, причиной такой популярности могло стать появление в аудиочате таких знаменитостей, как Илон Маск и Марк Цукерберг.

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Аналитики сообщают, что на фоне ажиотажа вокруг Clubhouse соцсеть Facebook тоже начала разработку сервиса аудиообщения.

 

Украинская правда

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