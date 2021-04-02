В первом квартале украинский экспорт в Британию вырос на 38% – посол

В первом квартале 2021 года экспорт Украины в Великобританию вырос на 38%, IT-услуги превышают традиционные экспортные группы.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

"За первый квартал этого года - я не знаю, это результат подписания Соглашения (о стратегическом партнерстве и ЗСТ - ред.), или усилий нашего бизнеса, или даже работы посольства, но наш экспорт в Великобританию вырос на 38%.

Если мы пойдем до конца года этими темпами, Великобритания превратится в одного из основных наших партнеров", - рассказал Пристайко.

По его словам, Соединенное Королевство уже сейчас входит в 5 крупнейших потребителей наших услуг и является третьим инвестором в экономику Украины.

"Самое важное - что мы не идем традиционными путями, а изучаем возможность развития взаимодействия в новейших секторах, таких как FinTec, IТ и т.п.

Наше взаимодействие в экспорте, например, в сфере IT, сейчас больше, чем в четырех традиционных группах, таких как металл, сельскохозяйственная продукция, масло... Я считаю, что это тот тренд, который Украине нужно постоянно подпитывать и поддерживать", - добавил посол.

Напомним:

Верховная Рада 16 декабря 2020 года одобрила законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

В первом квартале 2021 года товарооборот Украины вырос на 12,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 28,83 млрд долл.