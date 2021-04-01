Товарооборот Украины в первом квартале вырос на 12%

В первом квартале 2021 года товарооборот Украины вырос на 12,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 28,83 млрд долл.

Об этом со ссылкой на данные таможни сообщил заместитель министра экономики, торгпред Украины Тарас Качка.

"Украинская экономика восстанавливается. Первый квартал этого года показал рост товарооборота по сравнению с кварталом прошлого года на 12,13%.

Хорошая новость - экспорт растет. Первый квартал принес 13,75 млрд долларов, что на 12,03% больше, чем в первый квартал прошлого года", - написал он в Facebook.

Данные Гостаможни

"Но также растет и импорт. Не только из-за роста стоимости топлива. Больше импорта потребительских промышленных (группы 84,85, 90) товаров. И главное это больше автомобилей (87 группа).

Это означает, что потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год. И больше выбросов в наших городах", - добавил он.

Качка также отметил рост экспорта в ЕС - +17,9 млрд долл за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года.

"Экспорт в Китай продолжает расти огромными темпами: в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2020 рост на 55,3%", - подчеркнул торгпред

"И с Китаем, и с ЕС сокращаем отрицательное сальдо", - добавил он.

В то же время при росте товарооборота с Польшей на 16% импорт и экспорт находятся в паритете, отметил торговый представитель Украины.

"Главная движущая сила экспорта - это руда и черные металлы, на которые растут и цены, и спрос. И эта тенденция сохранится", - написал он.

Утка также отметил рост экспорта мебели на 50% - до 247,4 млн долл в январе-марте 2021 года к первому кварталу 2020.

"При этом баланс торговли этими товарами положительный - положительное сальдо составляет 132,7 млн долл", - резюмировал торгпред.

Напомним:

Товарооборот Украины по состоянию на январь-февраль 2021 превышает показатели 2020 года на 4,44% и составляет 17,57 миллиардов долларов.

Общий товарооборот в Украине составляет 103,4 млрд долларов 2020 года, наиболее сократился импорт - его объемы сократились на 10,3% против 2019 года.

Экономическая правда