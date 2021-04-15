Кабмин выделил 6,5 миллиардов на закупку вакцин, уменьшив расходы на медгарантии

Кабмин 14 апреля принял постановление, которым выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.

Об этом говорится в постановлении № 338, опубликованном на Правительственном портале.

"Осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления в сумме 6 500 000 тыс гривен путем:

1) уменьшения объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6 50 0000 тыс гривен;

2) увеличения объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" в сумме 6 500 000 тыс гривен", - говорится в постановлении.

Министерству финансов поручили в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Напомним:

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию.

Объясняя решение о выделении 6,5 млрд грн на закупку вакцин, он заявил, что эту сумму решили перевести с четвертого квартала Программы медицинских гарантий временно.

"Еще полгода назад, при формировании госбюджета, мы настаивали заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В результате нам выделили только 4 млрд грн, за которые мы уже приобрели препараты.

Сегодня, чтобы оплатить следующие законтрактованы вакцины, нужно 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин. Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев имеет обязательства вернуть соответствующую сумму обратно.

Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", - написал Степанов в Facebook.

Экономическая правда