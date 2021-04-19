Прибыль Приватбанка в первом квартале упала в 4 раза

ПриватБанк по итогам первого квартала 2021 года получил 2,4 миллиарда гривень прибыли.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В январе-марте 2020 года прибыль банка составила 10,4 млрд грн.

За первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составила 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года.

Количество активных клиентов банка возросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 млн, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 – на 30% до 13 млн. Соответствующее увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 года увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше "доковидных" объемов первого квартала прошлого года.

"Изменения в мировой экономике и экономике Украины, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с обычной деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 3 месяца 2021 года составил 6,8 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично, на 0,5 млрд грн, компенсирует эти убытки. Но, в общем, влияние исключительно макроэкономических факторов обусловило значительное снижение уровня прибыли банка", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Прибыль Приватбанка в 2020 году составила 25,3 млрд грн, что на 7,3 млрд грн меньше показателей 2019 года.

Экономическая правда