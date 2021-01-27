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Прибыль Приватбанка сократился более чем на 7 миллиардов в прошлом году

Среда, 27 января 2021, 12:44
 

Прибыль Приватбанка в 2020 году составила 25,3 млрд грн, что на 7,3 млрд грн меньше показателей 2019 года.

Об этом сообщает корреспондент ЭП со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

По данным банка, в прошлом были сформированы резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии и юридических рисков, повлияло на показатели чистой прибыли.

Произошел рост чистого комиссионного дохода на 3% - до 18,8 млрд грн. Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов.

Чистый кредитный портфель банка сократился на 8% до 55 млрд грн из-за "приостановления увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам".

В то же время, отмечают в банке, были снижены кредитные ставки для среднего и малого бизнеса - их профинансировали на 8,9 млрд грн.

Всего с обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн.

Также Приватбанк отмечает, что получил 15,8 млрд грн разовых доходов банка благодаря погашению ОВГЗ, "компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн".

"Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами к национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах значительно превышает стоимость соответствующих активов", - объясняют в банке.

В 2020 году административные и операционные расходы ПриватБанка выросли на 19%.

Также, объемы средств клиентов в ПриватБанке по состоянию на конец 2020 года по сравнению с показателями прошлого года выросли на 29% до 309,5 млрд грн. Количество клиентов физлиц ПриватБанка по итогам года выросла на 1,2 млн, клиентская база предпринимателей увеличилось на рекордные 122 тысяч.

Экономическая правда

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Приватбанк банки

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