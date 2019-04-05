Суд отказал "Нафтогазу" во взыскании с Кабмина 6,6 миллиарда

Хозяйственный суд Киева отказал НАК "Нафтогаз Украины" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров Украины компенсации в размере 6,634 миллиарда гривень за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Соответствующее решение суд принял 28 февраля, сообщает УНИАН.

В октябре 2018 года "Нафтогаз" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету министров о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба в размере 6,634 миллиарда гривень.

Исковые требования были обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка назначения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес "Нафтогазу" ущерб на указанную сумму.

Отмечается, что правительством при принятии решения о возложении на компанию специальных обязательств на рынке природного газа в 2015 году был указан объем таких обязательств, но не был определен источник финансирования и порядок определения компенсации.

НАК имеет право подать апелляцию на данное решение до 20 апреля 2019 года.

Напомним, в марте "Нафтогаз" предложил отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.